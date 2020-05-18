Борьба с COVID-19 в Гумбетовском районе продолжается

На передовой борьбы с COVID-19 в Гумбетовском районе медперсонал не только ЦРБ, но и участковых медицинских пунктов.

Всего медучреждений в районе более сорока и работе каждого из них оказывает внимание и содействие глава МО «Гумбетовский район» Хаджимурад Магомедов. Посильную помощь в закупке средств индивидуальной защиты и медикаментов оказывают медицинской системе района меценаты, общественные деятели и волонтеры.

И.о. главного врача центральной больницы Гумбетовского района Муртуз Нажмутдинов проводит выездные проверки медучреждений района. На помощь врачам пришло и спецоборудование.

Так, в прошлом году был закуплен цифровой флюорограф стоимостью более шести миллионов рублей. За 2019-2020 годы были приобретены два автомобиля скорой помощи. Также в районе активно реализуется программа «Земский доктор».