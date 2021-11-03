Больше МСП получат доступ к мерам поддержки на период ограничений

С начала ноября для бизнеса из наиболее пострадавших отраслей снова начнет действовать программа кредитной поддержки ФОТ 3.0. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Правительства, на реализацию этой программы из бюджета дополнительно выделено 20 млрд рублей. Эти субсидии будут направлены на выдачу льготных кредитов бизнесу под 3% и продление периода погашения для уже выданных кредитов по программе ФОТ 3.0.

Всего на поддержку бизнеса по программе ФОТ 3.0 в 2021-2022 годах потребуется около 22,4 млрд руб. По его словам, эта мера сможет поддержать занятость на предприятиях, наиболее пострадавших от введения ограничительных мероприятий — гостиницах и ресторанах, музеях и кинотеатрах, фитнес-центрах, салонах красоты, химчистках, домах творчества.

Главное условие для новых кредитов и кредитов, выданных на первом этапе ФОТ 3.0, — сохранить 90% сотрудников от их числа, зафиксированного на блокчейн-платформе ФНС России на момент заключения кредитного соглашения.

Напомним, что на прошлой неделе предложения Правительства по поддержке бизнеса на период ограничений были одобрены Президентом РФ Владимиром. Соответствующее постановление было разработано Минэкономразвития под руководством Первого вице-премьера Андрея Белоусова и подписано председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Источник: https://www.instagram.com/p/CVpbZlCIgYH/?utm_medium=copy_link