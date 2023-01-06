Больше 3 млрд рублей будет вложено в развитие двух заводов в Дагестане

Как сообщает Минэкономразвития Дагестана, средства будут вложены в производства «Керамогранит Дагестан» и ООО «Дагестан Стекло Тара».

Напомним, что ООО «Дагестан Стекло Тара» на сегодняшний день один из крупнейших поставщиков стеклянной продукции в СКФО, до 30% произведенной стеклотары идет на экспорт в другие страны. В этом году запланировано увеличение производственные мощности в 1,5 раза, которое связано с возведением нового цеха завода. Кроме того, это создаст дополнительно 200 рабочих мест.

Увеличение производства в 2 раза — с 2-х до 4-х млн кв. метров керамоплитки в год запланировано и заводе «Керамогранит Дагестан» — здесь будет установлена новая линия по производству плитки. Стоимость новой линии составляет порядка 1,5 млрд рублей.

Источник: Дагестанская правда