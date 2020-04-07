Общество

Более трех тысяч семей получили помощь

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Более трех тысяч семей получили благотворительную помощь в рамках акции, которую организовали Министерство труда республики и благотворительные организации «Чистое сердце» и «Инсан».

Семьи получили продуктовые наборы, а также им были оказаны другие виды помощи, среди которых медицинские услуги, решение бытовых проблем, психологическая помощь и другие.

Проведение акции ожидается во всех муниципалитетах республики для избежания нарушений режима самоизоляции и сохранения домашнего режима особенно лицами старшего возраста.

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