Более трех тысяч семей получили помощь

Более трех тысяч семей получили благотворительную помощь в рамках акции, которую организовали Министерство труда республики и благотворительные организации «Чистое сердце» и «Инсан».

Семьи получили продуктовые наборы, а также им были оказаны другие виды помощи, среди которых медицинские услуги, решение бытовых проблем, психологическая помощь и другие.

Проведение акции ожидается во всех муниципалитетах республики для избежания нарушений режима самоизоляции и сохранения домашнего режима особенно лицами старшего возраста.