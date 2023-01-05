Более чем в 2 раза сократилось среднее время аварийно-восстановительных работ в сфере ЖКХ республики

Об этом доложил Сергею Меликову первый вице-премьер РД Манвел Мажонц.

Основные тезисы его доклада:

«Все ресурсоснабжающие компании переведены на усиленный режим работы. Ведутся круглосуточные дежурства.

Всего с 31 декабря по 4 января в республике произошло 15 инцидентов в сфере электроснабжения, 16 в сфере водоснабжения и 1 в сфере газоснабжения.

Среднее время аварийно-восстановительных работ значительно сократилось. Если раньше на устранение проблемы уходило 8-10 часов, то сейчас 3,5 часа.

Подготовка к зиме дала определённый результат, ресурсоснабжающие организации отработали этот период удовлетворительно».