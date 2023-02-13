Более 500 тыс исследований на выявление токсичных элементов проведено Республиканской ветеринарной лабораторией в 2022 году

Более 500 тыс исследований на выявление токсичных элементов проведено в Республиканской ветеринарной лабораторией в 2022 году.

Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Нариман Абдулмуталибов изучил возможности лаборатории и дальнейшей разработки механизма поддержки.

По словам руководителя центра, приобретение мобильной лаборатории мониторинга и диагностики позволило переоформить лицензию на проведение работ с ПБА II-IV групп патогенности, а новое оборудование дало возможность проводить на высоком уровне исследования продукции на токсичные элементы, фальсификацию молочной продукции и расширить область аккредитации по этим показателям.

Отметим, что Республиканской ветеринарной лабораторией в течение 2022 года было проведено 511 729 исследований. Она обслуживает города Махачкала, Каспийск, а также Карабудахкентский, Кумторкалинский районы, отгонные хозяйства Гунибского, Лакского, Акушинского, Чародинского районов и имеет 12 филиалов в разных районах республики.