Более 30 тыс. детей отдохнули в 2022 году в летних лагерях Дагестана

На заседании правительства обсудили итоги летней оздоровительной кампании.

Председатель правительства отметил, что организация летней оздоровительной кампании в республике должна стать приоритетной задачей, при этом обратив особое внимание на необходимость по организации отдыха и оздоровления в первую очередь для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями здоровья, а также из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

С докладом выступил министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев. Он напомнил, что летняя оздоровительная кампания 2022 года завершена, отмечая большую динамику и рост востребованности летних оздоровительных мероприятий, особенно в загородных стационарных лагерях.

Он сообщил, что за летний период всеми формами отдыха и оздоровления за счет средств республиканского бюджета было охвачено более 30 тыс. детей, в том числе: 20 030 детей – в 26 загородных оздоровительных организациях и 12 080 детей – в 96 пришкольных лагерях.

В сфере особого внимания находился отдых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — 3758, воспитанников детских домов – 197 и школ-интернатов – 300, дети состоящих на разных видах профилактического учета — 1560, из них на учете в ПДН – 100 детей.

По итогам обсуждения Абдулмуслим Абдулмуслимов дал поручения профильным ведомствам. В частности, совместно Минобрнауки РД с Министерством финансов региона рассмотреть увеличение объема финансовых средств при формировании республиканского бюджета на 2023 и последующие годы на мероприятия по организации отдыха детей и их оздоровления в РД.