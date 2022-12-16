Более 3 тысяч туристов воспользовались программой чартерных рейсов в Дагестан

В нынешнем году в Республику Дагестан впервые была запущена чартерная программа. На майских праздниках туристские рейсы по направлению Москва-Махачкала осуществлялись федеральным туроператором «Интурист». А с июля были запущены аналогичные летние чартеры от крупнейшего федерального туроператора «FUN&SUN» со стопроцентной загрузкой рейсов.

Программы реализовывались совместно с республиканскими туроператорами. Общее число туристов, воспользовавшихся чартерными рейсами, достигло свыше 3 тысяч.

Отметим, что в текущем году впервые в Дагестан запускается новогодняя чартерная программа «Зимний Дагестан», в рамках которой запланировано три оборотных рейса.