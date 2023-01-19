Более 2200 семей участников СВО обратились за помощью в региональный штаб #МЫВМЕСТЕ в 2022 году

На встрече с коллективом Минмолодежи Дагестана, глава кабмина подчеркнул важность развития добровольческой деятельности и отметил вклад волонтеров регионального штаба #МЫВМЕСТЕ в организацию и проведение сбора и отправки гуманитарной помощи военнослужащим и мобилизованным гражданам, а также их семьям.

«В работу регионального штаба включены все муниципальные районы и городские округа республики. За период работы Штаба общее количество семей, которым оказана помощь – более 2200. Задействовано в оказании помощи – 1450 добровольцев.

Я знаю, что Министерство по делам молодежи работает в тесном взаимодействии с муниципальными образованиями и их органами по делам молодежи. Им оказывается, методическая помощь, проводятся различные семинары, тренинги, лекции с участием специалистов по работе с молодежью», — сказал Абдулмуслимов.