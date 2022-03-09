Более 20 тысяч дагестанцев приняли участие в акции «Культурные выходные»

Акция была приурочена к Международному женскому дню и Году культурного наследия народов России.

С 6 по 8 марта в Дагестане прошли акции «Вам, любимые», «Весне дорогу», «Наследие для всех». В Русском драматическом театре проходил спектакль «Тартюф» по пьесе Мольера и экскурсия по закулисью. Актеры также приняли участие в онлайн-флешмобе «Вам, любимые».

В Дагестанском театре кукол прошла серия мастер-классов «По ту сторону сказки», где дети пробовали себя в роли кукловодов и учились «вдыхать» жизнь в кукол.

В Дагестанском музее изобразительных искусств им.П.С.Гамзатовой прошли увлекательные занятия по ковроткачеству и созданию своими руками открыток к 8 марта под наставничеством опытной мастерицы и профессионального художника.