Экономика

Более 1500 домовладений в Дагестане обеспечены газом в рамках бесплатной программы догазификации

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Об этом Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил сегодня в рамках заседания оперштаба.

Но этого все еще недостаточно, заявил Председатель Правительства Дагестана.

«Необходимо отметить, что наибольший объем работ пришелся на город Махачкалу, Хасавюртовский и Кизилюртовский районы.

В целом, темпы строительства газовых сетей в 2022 году были выше, чем в 2021 году. Нам необходимо и в дальнейшем обеспечить наращивание темпов», — сказал он.

Источник: https://t.me/pravitelstvord/7373

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