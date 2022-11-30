Более 150 мест для трудоустройства осужденных создали на базе двух исправительных центров в Дагестане

Об этом сообщил Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

По его словам, республика принимает меры по исполнению поручения Президента России по расширению сети исправительных центров и созданию дополнительных рабочих мест для трудоустройства осужденных к принудительным работам в регионах.

Так, исправительные центры созданы на базе ООО «Дагестан Стекло Тара» на

75 человек и ООО «Каспийский завод стекловолокна» на 78 человек.

Также ведется работа по созданию исправительного центра на базе ООО «Капитал Инвест-Пром».

Потенциал для использования труда осужденных имеется в сфере городского хозяйства, который может быть реализован в Махачкале и других городах республики.

К концу 2024 года в территориальном органе ФСИН России по Республике Дагестан планируется создать 515 мест для трудоустройства и размещения осужденных к принудительным работам.