Образование

Более 100 человек написали Тотальный диктант в Историческом парке

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Сегодня, 9 апреля, в Махачкале прошла ежегодная просветительская акция «Тотальный диктант». В городе были развернуты несколько площадок проведения, одной из них стал Исторический парк «Россия – моя история». Проверить свои знания сюда пришли более 100 человек, сообщили в пресс-службе мультимедийного комплекса.  В их числе школьники, студенты, журналисты, общественные деятели, а также министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов.

Отметим, что организатором акции в Дагестане выступил республиканский центр русского языка и культуры. Автором Тотального диктанта в этом году стала писательница, переводчик, сценарист, лауреат премий «Большая книга» и «Национальный бестселлер» Марина Степнова. Диктант можно было написать в трех форматах— очно на площадке, онлайн и #пишемдома. Результаты будут известны уже 12 апреля.

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