Бойцы с передовой поздравили с вековым юбилеем ветерана ВОВ Веру Никитину из Кизляра

Поздравления с вековым юбилеем принимает человек с большой буквы, заслуженная кизлярка Вера Николаевна Никитина.

Одними из первых ее поздравили участники СВО, мобилизованные из Кизляра. Они записали и отправили юбиляру видео со словами поздравления.

«Вера Николаевна, мы мобилизованные и добровольцы из Кизляра поздравляем вас с юбилеем. Знаем, что в далеком 1942 году вы добровольцем ушли на фронт. Спасибо вам за Победу, и мы сделаем все возможное, чтобы вы гордились нами, как и мы вами гордимся», – сказали военнослужащие из Кизляра.

Подарки и поздравления почетный юбиляр в этот день принимала и от руководства города, депутатов и общественников города.

Героическая кизлярка родом из станицы Александрия Кизлярского района. Родилась Вера Никитина 14 января 1923 года. В начале мая 1942 года добровольцем ушла на фронт, воевала на 2-м Белорусском фронте, в авиации.

Вера Никитина награждена орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За взятие Берлина», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией 1941-1945 гг.».

Она часто и с гордостью рассказывает, как 8 марта 1943 года танцевала вальс с Рокоссовским. Вспоминает песни о любви, о родине, которые так согревали душу в моменты затишья. И своим жизненным девизом Никитина считает: «Нам песня строить и жить помогает».

Источник: https://riadagestan.ru/news/g_kizlyar/boytsy_s_peredovoy_pozdravili_so_100_letiem_veterana_vov_veru_nikitinu_iz_kizlyara/