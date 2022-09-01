Блогер из Дагестана Саид Ильясов выступит на просветительском марафоне «Знание»

С 31 августа по 2 сентября в нескольких городах России пройдет Федеральный просветительский марафон «Знание». Одним из его спикеров будет уроженец Дагестана, основатель проекта «Твоя грамотность» Саид Ильясов. Он выступит в Нижнем Новгороде.

На форуме выступят известные политические и общественные деятели РФ, в том числе Дмитрий Песков, Сергей Кириенко, Сергей Лавров, Сергей Собянин.

Трансляция будет проходить на сайте марафона: marathon.znanierussia.ru

Саид Ильясов с 16 лет ведет в социальной сети страницу, посвященную правилам русского языка. Сейчас ему 25, и количество подписчиков его блога только растет.

В прошлом году Ильясов с проектом «Твоя грамотность» стал победителем Всероссийского конкурса «ПРО Образование 2021». Для участия в конкурсе минпросвещения было подано более 800 заявок из 72 регионов России.

Источник: Молодежь Дагестана