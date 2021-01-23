Благоустройство учреждений системы образования продолжается

Мероприятия по благоустройству учреждений системы образования Агульского района продолжаются и в наступившем году. Так, на стадию завершения выходят ремонтные работы в МКОУ «Чирагская СОШ».

Школа в высокогорном селе появилась еще в далеком 1936 году, однако только 1965 году учреждение было реорганизовано в Чирагскую среднюю школу.

Здесь в разное время работали специалисты не только с республики, но и русскоязычные учителя. Будучи образовательным центром, школа стала также сосредоточением культурной и духовной жизни села.

Однако необходимость в благоустройстве школы назревала годами.

Нынешние ремонтные мероприятия капитального характера проводятся в рамках реализации госпрограммы «Развитие образования». В процессе ремонта были заменены напольные и потолочные покрытия, проведена новая система отопления, стены обшиты гипсокартонным полотном.

Директор общеобразовательного учреждения Рамазан Гамзатов отмечает, что уже запущена новая отопительная система, благодаря чему в помещениях установилась комфортная температура.

Ход ремонтных работ проинспектировал глава МО «Агульский район» Закир Каидов.

Руководитель района, осмотрев помещения: спортзал, учебные классы, актовый зал, пищеблок и котельную, — указал на существующие недостатки, подчеркнув, что все недоработки должны быть устранены. Все эти мероприятия, по словам руководителя муниципалитета, необходимы в целях создания для детей безопасных и комфортных условий, и осуществляемые мероприятия должны проводиться в строгом соответствии со всеми требованиями.

Также значимое мероприятие состоялось и в МКОУ «Тпигская СОШ». В крайне оперативные сроки здесь была отремонтирована школьная столовая. Мастера выполняли работы в каникулярный период после второй четверти. Проведена система отопления, что было крайне необходимым в целях создания оптимальных условий для питания школьников. Здесь заменены окна, проведено гипсокартонирование. Интерьер помещения дополнят жалюзи, информационные баннеры и т.д.

По словам Магият Амаевой, которая более двадцати лет проработала в пищеблоке, ремонт был крайне необходим, потому как помещения холодные, и именно установление комфортной температуры было крайне важным.

Напомним, горячим школьным питанием должны быть обеспечены все учащиеся начальных классов. В МКОУ «Тпигская СОШ» в эту категорию входят 145 детей. Дети не могли поверить увиденным изменениям, потому что метаморфозы крайне разительны. На смену неуютному, темному, холодному помещению им открылась светлая, теплая столовая.

Однако на этом ремонт в пищеблоке не заканчивается. Отремонтировать остальную площадь планируется на летних каникулах.

По случаю завершения ремонтных мероприятий состоялось торжественное открытие. На мероприятии в числе других гостей присутствовал и глава муниципалитета.

Алена Магомедова