Благотворительный фонд «Умуд» выделил финансовые средства на оказание материальной помощи мобилизованным гражданам из Сулейман-Стальского и Курахского районов

Об этом сообщил сегодня заместитель главы администрации Сулейман-Стальского района по общественной безопасности Абуталиб Фатулаев на оперативном совещании по вопросам организации частичной мобилизации резервистов.

Как отметил Абуталиб Фатулаев, в дополнительную экипировку, предоставленную благотворительным фондом для мобилизованных резервистов, входят спальники, коврики, резиновые сапоги, аптечки и сухой паек. Кроме того, каждый из мобилизованных получит денежную помощь от Благотворительного фонда «Умуд».