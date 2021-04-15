Министерство цифрового развития Республики Дагестан в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных
целях развития России до 2030 года», одной из целей которого является цифровая
трансформация, в частности, достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей
экономики, сообщает, что в апреле 2021 года компаниями «Билайн Бизнес» совместно
с «Forum.Digital» на площадке «МИА «Россия Сегодня», а также в онлайн формате
проведёт форум по цифровизации государственного сектора –
Человек.Государство.Технологии (активная ссылка на мероприятие —https://beelinelab.ru/gosconf). Форум пройдет в поддержку реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В рамках мероприятия будут подняты актуальные темы в цифровизации практического внедрения цифровых технологий, платформенных решений в сфере государственного управления. На онлайн площадке планируется объединить более 30 000 участников: руководителей цифровой трансформации CDTO органов государственной власти, экспертов в области применения и разработки цифровых решений для государственного и муниципального управления, руководителей технологических компаний, предоставляющих решения на основе цифровых технологий для задач социально- экономического развития субъектов РФ. Основными задачами форума являются:
демонстрация кейсов внедрения цифровых технологий в процессы государственного управления и предоставления услуг населению, обсуждение перспектив
формирования единой цифровой экосистемы, а также создание современной
системы управления изменениями, обеспечивающей реализацию стратегических приоритетов, основанных на потребностях общества, демонстрация цифровых и платформенных решений, эффективных механизмов взаимодействия с населением.
Регистрация участников доступна по ссылке: https://beelab.u2c.su/gosconf#signup
«Билайн Бизнес» и «Forum.Digital» проведут форум по цифровизации государственного сектора
Министерство цифрового развития Республики Дагестан в соответствии с