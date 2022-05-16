Без наград не возвращаются

Юные спортсмены Агульского района продолжают радовать нас своими победами. Копилку высоких достижений воспитанников детской-юношеской спортивной школы Агульского района пополнили теперь и награды Республиканского турнира по дзюдо среди юношей 2008-2010 г.р. памяти участника ВОВ А. Алимова.

Мероприятие проходило с 14 по 15 мая в селе Сардаркент Сулейман-Стальского район. Соревнования проводились в девяти весовых категориях. В весе до 55 кг победителем соревнования стал Абубакр Баджаев, воспитанник ДЮСШ N2 Агульского района. На татами юный спортсмен не оставил свои соперникам никаких шансов.