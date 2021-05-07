Бессмертный полк онлайн. Главный редактор журнала «Народы Дагестана» примет участие в шествии

Из-за сложной эпидемиологической обстановки второй год подряд шествие Бессмертного полка будет проходить в формате онлайн. Все наши герои пройдут в рядах онлайн-шествия в один день – 9 мая. Начало трансляции во всех регионах в 15.00 по местному времени. Регистрация участников идет с 19 апреля по 7 мая на сайте 2021.polkrf.ru, ресурсе «Банк Памяти», а также в мини-приложениях в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Ранее мы рассказывали о правилах подачи заявок, с ними вы можете ознакомиться здесь. Возможность принять участие в шествии Бессмертного полка – это не только дань памяти нашим дедам и прадедам, это возможность увековечить их имена, вспомнить самим и рассказать будущим поколениям о каждом имени, вписанном в историю страшной войны и великой победы. Об историях своих героев рассказала Шуана Магомедова, главный редактор общественно-политического журнала «Народы Дагестана», которая второй год подряд будет принимать участие в онлайн-шествии Бессмертного полка: «Мой дед Джабир Магомедов прошел всю войну, был снайпером и участником Сталинградской битвы. Пожалуй, это все, что я знаю о его участии в Великой Отечественной. Он не любил рассказывать о тех временах. После войны вновь вернулся в Ташкент и начал работать. Надо было поднимать семью. Умер рано от инфаркта, в 50 лет. Брат бабушки Шамиль Вагабов пропал без вести. Последнее письмо от него было из Армавира. Двоюродный брат деда по материнской линии Агагул Ханчадаров тоже числится в рядах пропавших. Удивительна жизнь человека! Он заканчивал военное училище в чине офицера и купил обратный билет домой на 22 июня 1941 года. Но увидеть своих близких ему так и не удалось. Мамина тетя Ума Баширова – дитя войны. Будучи маленькой, со своими одноклассниками выступала перед ранеными в буйнакских госпиталях, читала стихи, пела. Вспоминает, что фронту тогда хотели помочь все – даже самые маленькие. “У нас в Дагестане очень добрые люди. Они носили раненым в госпитали еду, фрукты… каждый помогал, чем мог. Было четкое понимание того, что мы одна страна, у нас одна беда, от которой мы должны избавиться”, – рассказывает бабушка. На мой вопрос, был ли у нее запоминающийся эпизод из военного времени, отвечает: “Мой отец – Гасан-Гусейн Гаджиев был известным гармонистом в Буйнакске. Помню, как ребята молодые приходили к нам и говорили: “Не знаем, вернемся мы с фронта живыми или нет. Сыграй нам на прощанье, хотим уйти под твою музыку!” – и отец играл. Тяжело было провожать на фронт. Тяжело было, когда соседи и друзья семьи не возвращались”, – говорит бабуля Ума (так мы ее называем), не сдерживая слез. У бабули был брат – Ибрагим Гаджиев. Артистичный, безгранично добрый, красивый. Призвали в армию в 1939 году, а в октябре 1941-го пропал без вести. Последнее письмо от него пришло из Одесской области, города Вознесенска. И все, что осталось от человека, – письмо, где он справляется о здоровье родных, да фотокарточка, где молодой солдат стоит рядом с боевым товарищем. Молодые, жаждущие жить. О дяде Ибрагиме (так мы называем его в семье) я знаю с самого детства. Брата назвали в честь него. Так мы и живем с единственной фотографией и письмом с фронта. Мне всегда хотелось его найти. Я знаю всех своих близких родственников, а его – нет. Это как недостающий элемент большого пазла. Искала на сайте Центрального архива Минобороны. Нашла документы с датой выбытия – октябрь 1941 года. Потом были поиски на других сайтах, нашла одесских следопытов, которые направили к николаевским. Теперь город Вознесенск относится к Николаевской области. Виктор, так зовут поисковика, посоветовал обратиться в военкомат по месту призыва – у них могут быть данные о том, куда призывался солдат, в каких частях служил. Так легче восстановить его историю. Посоветовали отправить запрос в Красный крест, который тоже ведет большую поисковую работу. Иногда закрадывается мысль, что он в Одессе и погиб. В 1941-м там была непростая ситуация, оборона Одессы длилась 73 дня, вплоть до октября. Большое количество раненых и погибших солдат, многие пропали без вести. Мы надеемся, что поиски увенчаются успехом и когда-нибудь удастся отдать дань уважения не просто своему дяде, а в первую очередь солдату Красной Армии лично».

Источник: http://mirmol.ru