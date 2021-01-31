Бесплатный интернет проложен в отдалённые села Дагестана

ПАО «Ростелеком» в рамках программы «Устранение цифрового неравенства» провел в 160 сел Дагестана бесплатный Wi-Fi. Это стало известно из отчёта директора дагестанского филиала компании «Ростелеком» Руслана Ярахмедова на пресс-конференции.

Однако компания не собирается останавливаться на достигнутом: в текущем году число подключённых по данной программе к интернету сел вырастет до 309. Это больше 3 тысяч оптоволоконных линий.

Мониторинг подключённых населённых пунктов показал, что с периода подключения бесплатного Wi-Fi жители скачали примерно 40 терабайт данных. Выявлены также наиболее активные пользователи интернета: в кизлярском селе Сангиши за полгода потреблено 9 терабайт, а вот в селе Шадни Дахадаевского района — один терабайт за два месяца.