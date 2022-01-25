Береженного бог бережет

В Агульской ЦРБ сообщили, что в отмечается не только подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, но также велика доля случаев гриппа и других респираторных вирусных инфекций. В учреждении здравоохранения напомнили о простых правилах, соблюдение которых помогает снизить риск заражения респираторными инфекциями: часто мыть руки с мылом; соблюдать расстояние; использовать медицинскую маску или респиратор.

Напомним, что в ковид-госпитале Агульской районной больницы лечение проходят 5 человек, среди которых 3 больных с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 2 жителя муниципалитета с внебольничной пневмонией.

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