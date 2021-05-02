Общество

Батыр Эмеев встретился с недобросовестными застройщиками

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На улице Тбилисская города Махачкалы возвышается многоквартирный дом, построенный с нарушениями законодательства по градостроительству. С застройщиками и дольщиками данного дома по поручению Сергея Меликова встретился Батыр Эмеев.

Следует отметить, что дом построен и готов к заселению жильцов, однако по факту проверки ФАУ «Роскапстрой» выявлены некоторые нарушения в градостроительном законодательстве. Ввод дома в эксплуатацию будет возможен только после их устранения.

Застройщики дома Магомедрасул Гарамагомедов и Рашид Алиев обязуются устранить все выявленные нарушения в течение трех месяцев и предоставить по факту всю нормативно-правовую документацию в Правительство РД.

Напомним, что все самовольно возведенные дома подлежат проверке ФАУ «Роскапстрой» для их дальнейшего введения в эксплуатацию при отсутствии или устранении выявленных нарушений.

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