Батыр Эмеев посетил Сергокалинский район

16 февраля первый вице-премьер РД Батыр Эмеев в рамках реализации поручения Сергея Меликова посетил Сергокалинский район. Целью рабочей поездки стал поиск решения основных проблем муниципалитета. В числе первых был рассмотрен вопрос газификации сельских поселений района. В этой сфере за двухлетний период планируется провести газ в домовладения одиннадцати населённых пунктов с общей численностью населения более трёх тысяч человек. Также в рамках совещания обсудили ситуацию с очистными сооружениями Сергокалинской ЦРБ, которые не справляются с нынешней нагрузкой. Решением данной проблемы станет размещение локальных очистных сооружений на территории медучреждения. Были рассмотрены вопросы и касательно дорожной инфраструктуры района. Также в рамках рабочего визита Батыр Эмеев посетил ряд муниципальных объектов.

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