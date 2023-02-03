Азиза Кельдасова: «Моему прадеду в те тяжелые для страны дни довелось участвовать в знаменитой Сталинградской битве»

2 февраля вся наша страна торжественно отмечает 80-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Об этом еще в прошлом году Президент России Владимир Путин издал отдельный указ. Сражение на Волге считается одной из самых кровопролитных и величайших в мировой истории, его исход внес существенное изменение обстановке на советско-германском фронте, положил начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. Здесь был переломан хребет немецко-фашистской военной машины, победа в Сталинградской битве на весь мир прославила советский народ и его Красную Армию. В сражении на Волге плечом к плечу со всеми активное участие принимали представители ногайского народа, среди которых был в прошлом житель небольшого села Калининаул Ногайского района РД Байтув Кельдасов. О нем и о семье Кельдасовых в своей статье для республиканской газеты «Голос степи» написала правнучка ветерана – ученица 9 класса Калининаульской средней общеобразовательной школы имени С.И.Капаева Азиза Кельдасова.

Моя семья – самая обычная. Таких семей тысячи и тысячи в России, в Дагестане, в Ногайской степи. У меня есть мама и папа, две сестренки, бабушка и дедушка. Я любимая дочка и внучка. Я знаю, что моя семья – моя крепость. Любовь и забота близких, тепло семейного очага дают мне право думать, что я счастливый человек. Я взрослею и невольно задумываюсь, а как жила моя семья в прошлом?

У нас есть семейные реликвии – альбомы, документы. Со старых фотографий смотрят на нас дедушки и бабушки, прадедушки и прабабушки, молодые, улыбающиеся, строгие, суровые, грустные и серьезные. Это поколение прожило трудную, героическую жизнь.

В нашей семье в заветной шкатулке хранятся святые для нас реликвии – ордена и медали нашего прадеда Кельдасова Байтува, добытые в тяжелых боях. Мы очень дорожим ими. Цена каждой боевой награды не имеет денежного выражения. Это наша семейная гордость.

В нашем большом семейном архиве среди детских фотографий и снимков родни есть пожелтевшие от времени фотографии и документы моего прадеда. Ему повезло вернуться домой с той страшной войны. Прадед был рядовым пехотинцем-автоматчиком, затем в составе артиллерийского полка участвовал в Сталинградской битве.

Байтув Кельдасов родился 7 января 1915 года в ауле Исмаил тогдашнего Караногайского приставства Терской губернии. Он с 14 лет начал трудится в местном колхозе скотником.

В марте 1942 года был призван в ряды РККА Кизлярским окружным военкоматом. Прадеда направили в состав 128-го стрелкового полка, расположенного в городе Прохладный Северо-Осетинской АССР. В июле 1942 года участвовал в боях за Северный Кавказ, был ранен возле города Энгельс и отправлен на лечение в госпиталь под номером 03258. После выздоровления снова был направлен на фронт, в действующую армию.

Моему прадеду в те тяжелые для страны дни довелось участвовать в знаменитой Сталинградской битве теперь уже в составе 86-го артиллерийского полка. Защищали правый берег реки Волги от наступающих немецко-фашистских войск. Артиллеристы отбивали в день по 10-15 атак противника. Стволы орудий от бесперерывных выстрелов накалялись докрасна. Каждый клочок Сталинградской земли был обильно полит потом и кровью советских воинов и превратился впоследствии в ореол невиданной славы и подвига. В те суровые дни в одном из сражений прадед был вновь тяжело ранен. Его снова отправили в госпиталь. 5 мая 1943 года по решению военно-медицинской комиссии Байтув Кельдасов был комиссован по состоянию здоровья и направлен домой.

В тот же год прадед вернулся в свой аул и после короткого отдыха вновь включился в трудовую жизнь родного колхоза.

Вся большая семья Кельдасовых свято хранит память о нём и прабабушке Рабият. Они затем после войны долгие годы вместе работали в колхозе имени М.Калинина. Рабият была дояркой, а Байтув был скотником, заведующим фермой. Работали по четырнадцать-шестнадцать часов в сутки, особенно в зимние дни и во время уборки урожая летом. Дети тогда с 13 лет уже трудились в колхозе.

Прабабушка и прадед вели домашнее хозяйство. Держали коров, овец, кур, уток. Старшие дети активно помогали по дому, присматривали за младшими. Детских садов тогда не было, все взрослое население работало. Об обновках дети и не мечтали, донашивали одежду после старших.

Зимними вечерами Рабият и её дочери пряли овечью шерсть, вязали вещи, валяли дома ногайский войлок – «кийгиз». Трудное было время, но огромное чувство ответственности за судьбу своей страны, судьбу детей и безграничная материнская любовь помогли моей прабабушке и всем женщинам таким, как она, вырастить и воспитать своих детей трудолюбивыми и добрыми людьми.

Прабабушка Рабият умерла рано. А прадед Байтув прожил долгую жизнь, воспитал девять детей. Мой дедушка Маутали является самым старшим его сыном. Он проработал водителем более сорока лет в Ногайском районном объединении «Сельхозтехника», в совхозе имени Ленина.

Моя самая замечательная бабушка Салимет также сорок лет проработала в школе учителем начальных классов. Сейчас дед и бабушка на пенсии, но они не сидят без дела. Бабушка занимается внуками. Она любит рукодельничать, вяжет, шьет и нас учит труду. Дед ухаживает за скотом и огородом.

Моя мама Саида тоже учит детей. Она очень любит свой класс, свою профессию. Возможно, что и я продолжу семейную традицию, стану учителем. Наша мама – мастерица на все руки. Мой любимый папа Муратбек воевал в Чечне. Он также, как и прадед Байтув, защищал нашу Родину. Его фотографии висят в школе на стенде «Участники чеченских событий». Сейчас папа работает в полиции в отделении вневедомственной охраны. Папа любит читать книги и рассказывать всем интересные истории. Он любит все по хозяйству делать сам. Мои младшие сестренки Хадижа и Медина очень веселые, любят пошалить.

У нас очень дружная семья. Мы все помогаем друг другу и стараемся не ссориться. Я очень люблю своих родителей. Они не ругают меня, даже если я виновата, а лишь объясняют ошибку. Я стараюсь не огорчать их.

Я уверена, что моя семья — самая лучшая на свете. Я всегда чувствую родительскую защиту. Она придаёт мне силы и уверенность в себе. Семейное тепло для меня свято, оно согревает и дарит радость. Где бы я ни была, мне всегда хочется вернуться домой, в свою семью.

Каждая семья – это не просто люди, это целая история и она неразрывна от истории страны. У нас в роду есть библиотекари, учителя, сотрудники правоохранительных органов, медсестры, артисты. Мы гордимся каждым, ведь мы, Кельдасовы, тоже вносим свой посильный вклад в историю нашей великой страны.

Источник: Голос степи