Автопробег в Кизляре

Майские праздники и мероприятия к 9 мая продолжаются. Сегодня, 9 мая в Кизляре состоялся автопробег «Спасибо за Победу!» которого так долго ждали жители, особенно молодежь.

Организатором мероприятия стала администрация УДПО УПК «Автошколы Форсаж». Колонна из 19 автомобилей с флагами и символикой «9 мая» курсировала по улицам города Кизляра и Кизлярского района.