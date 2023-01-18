Аудиотрансляцию стихов Расула Гамзатова запустили на центральной улице города Махачкалы

В рамках празднования 100-летия Расула Гамзатова в Национальной библиотеке Республики Дагестан сегодня стартовал проект «Гамзатовская среда», представляющий аудиотрансляцию стихов Расула Гамзатова на языках народов мира в городской культурной среде.

В течение года каждую среду с 11:00 до 17:00 произведения Расула Гамзатова будут звучать в исполнении известных артистов СССР и России, деятелей науки, образования и культуры республики, преподавателей, студентов и учащихся, а также всех ценителей творчества автора.

Источник: Мирмол