Ассоциация дагестанских бизнесменов «БИСОМ» подвела итоги деятельности за 2022 год

На площадке Республиканской национальной библиотеки им. Р. Гамзатова прошло итоговое мероприятие Ассоциации дагестанских бизнесменов «БИСОМ» — «Годекан», где предприниматели обсуждали текущее положение дел, делились достигнутыми успехами и планами на будущее.

«Это обычная наша тусовка «Годекан», где проходит обсуждение итогов и строятся планы на будущее. Самые тяжелые для бизнеса наступили в последние годы. Как только в государстве происходят какие либо катаклизмы (пандемия, СВО) покупательная способность людей падает, а нам – бизнесменам необходимо свои услуги и товары продавать. Бизнесмены наши, государственной поддержкой практически не пользуются – много волокиты и предлагаемые суммы недостаточны. Поддержка которую предлагают в основном ориентирована на самозанятых (суммы до 250 тысяч рублей). Поэтому крупным бизнесменам приходится рассчитывать на свои силы поддержку коллег», — рассказал руководитель Ассоциации «БИСОМ» Абдулхаким Пахрудинов.

Он также отметил, что несмотря на сложную обстановку, в Дагестане не свернул свою деятельность практически ни один бизнесмен.

Главной темой в повестке мероприятия значилась обсуждение ситуации с электроснабжением. От перебоев с электричеством много бизнесменов несло колоссальные убытки. На встречу бизнесменов был приглашен недавно назначенный руководитель Махачкалинских горэлектросетей Гаджи Султанов. Он рассказал о нынешнем состоянии инфраструктуры и о прогнозах на 2023 год.

«Мне бы хотелось теснее сотрудничать с бизнесом и не только в связи с обращением в горэлектросеть связанным с подключением тех или иных объектов, а еще на стадии разработки проектов, будь то современный торговый центр или банкетный зал. Чтобы заранее знать сможем ли мы поставить нужное количество электроэнергии нормального напряжения до потребителя, или нет. В моей практике были случаи когда уже готовый объект мы не имели возможности подключить к эелектросетям поскольку силовая подстанция, от которой хозяин объекта планировал его «запитать», физически не могла выдать требуемую мощность», — сказал Султанов.

Новый руководитель видит решение проблем с подачей электроэнергии в строительстве новых РП (распределительных подстанций).

Бизнесмены также имели возможность задать частные вопросы Гаджи Султанову. В ходе беседы с предпринимателями руководитель горэлектросетей пообещал предпринимателям решать возникающие проблемы с электроснабжением в приоритетном порядке с учетом имеющихся на данный момент возможностей.

Далее состоялись 5 презентаций различных бизнес-проектов в сфере инноваций, производства, торговли и туризма.

Также на «Годекане» был осуществлен прием новых членов в Ассоциацию «БИСОМ» и вручение благодарностей представителям сферы бизнеса и просмотр итогового ролика о деятельности Ассоциации в 2022 году.

Источник: РИА Дагестан