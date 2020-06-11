Артём Здунов встретился с представителями Открытого молодежного Правительства

10 июня Артём Здунов встретился с представителями ОМП и участниками форума «Машук». На мероприятии также принял участие вице-премьер Анатолий Карибов и другие члены Правительства РД.

Председатель республиканского Правительства поблагодарил молодежь за помощь, оказанную медперсоналу в борьбе с распространением коронавируса. Предметом обсуждения на встрече стали вопросы, связанные с здравоохранением, включая ее цифровизацию, создание регистра волонтеров.

В ходе встречи были озвучены предложения цифровизации документооборота в медучреждениях, создание организаций волонтеров при медицинских учреждениях, оказание психологической помощи.

Премьер сообщил, что все предложения будут вынесены на обсуждение штаба.