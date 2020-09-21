Артём Здунов проверил ход строительства детсадов в Сергокалинском районе

Председатель Правительства Артем Здунов посетил строящиеся школы в Сергокалинском районе в селах Ванашимахи и Кадиркент. Садик на 35 мест в селе Ванашимахи планируют сдать в начале следующего года.

Но стройка идет опережающими темпами: готова внутренняя отделка, инженерные сети и кровля.

Уже в этом сентябре пройдет аукцион на поставку инвентаря.

В селе Кадиркент строят садик на 40 мест. Его тоже сдадут без задержек.

Артем Здунов обсудил с муниципальными властями будущее строительство крупного детского сада в районном центре Сергокала.

В ходе поездки Артем Здунов осмотрел объекты, возводимые в рамках федеральной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на территории Республики Дагестан.