Артём Здунов принял участие в совещании под руководством главы Минприроды РФ

1 апреля премьер-министр РД принял участие в совещании в режиме ВКС под руководством главы Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина. Главной темой обсуждения стала готовность регионов страны к пожароопасному сезону текущего года.

Участники встречи отметили важность подготовки к пожарам, а также необходимость мероприятий, направленных на предупреждение и тушение пожаров.

Напомним, в Дагестане имеются земли, относящиеся к лесному фонду и особо охраняемым природным территориям, включающие двадцать два лесничества, один заповедник и четыре заказника. Главной причиной лесных пожаров в прошлом году стало неосторожное обращение с огнем, приведшее к возгоранию сухой травы на участках, расположенных близ лесов.

Республиканские власти подготовились к 2020 году для снижения рисков возникновения ЧС: приняты необходимые акты, проведены учения по определению готовности соответствующих структур.

Помимо этого, актом Правительства РД определен 21 населенный пункт наиболее подверженный угрозе ЧС. Налажена система реагирования на ЧС, задействованы более шести тысяч человек и свыше пятисот единиц техники, предусмотрено семь водоемов для забора воды авиацией.