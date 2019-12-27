Артём Здунов принял участие в Бизнес-форуме «Дагестан. Стартовая площадка 2019 — 2020»

С 26 по 27 декабря в Махачкале проходит Бизнес-форум «Дагестан. Стартовая площадка 2019 — 2020». Премьер-министр РД Артем Здунов принял участие в его открытии.

Во время заседания участники форума обсудили состояние малого бизнеса, проблемы, препятствующие прогрессу, его потенциал и перспективы.

По итогам обсуждения Артем Здунов рассказал об инвестиционных возможностях республики. Он отметил рост инвестиционного капитала. По данным Минкэномразвития РД, за первые девять месяцев этого года он увеличился на тридцать процентов. Туризм в республике вырос на двадцать процентов.

Как отметил премьер, важную роль в этом сыграло создание необходимых институтов. Так, Совет при Главе РД по улучшению инвестклимата способствовал возврату в республику банковских структур.

Здунов пожелал успехов Форуму и заявил о необходимости повысить активность предпринимателей на федеральных площадках в следующем году. Он отметил, что у Дагестана активность участия в проектах МСП и Минэкономразвития должна быть выше, чем у других субъектов, чтобы с нулевого подняться до среднероссийского уровня.

Во время обсуждения прозвучал призыв уменьшить тарифы на электроэнергию для предприятий. Артем Здунов согласился с таким заявлением.

После завершения пленарной части началась церемония награждения. Премьер-министр РД от имени Владимира Васильева вручил бизнесменам, достигшим трудовых успехов и занимающимся общественной деятельностью, именные часы Главы РД.

Далее премьер посетил выставку, на которой ему показали стартапы и крупные инвестпроекты республики.

Форум проводится с целью определения перспектив развития экономики региона, формирования позитивного образа и распространения достоверной информации о нем.