Артём Здунов поздравил детей с наступающим Новым годом

Премьер Артём Здунов посетил Республиканский центр социально-трудовой адаптации и профориентации и поздравил его воспитанников с наступающим Новым годом. Для детей стали приятной неожиданностью подарки из Татарстана, присланные пользователями сети, и представителей Минсельхозпрода Дагестана.

На данный момент в центре проходят обучение восемьсот шестьдесят два ученика. Воспитанники центра окружены домашней атмосферой, нацеленной на социальную адаптацию. Результатом такого подхода в образования стали успешные выступления учеников на различных турнирах страны и зарубежья.

Премьер во время визита осмотрел здание центра, проинспектировал работу мастерских и дал указания руководителям министерств для улучшения работы учреждения. Он также призвал обратить пристальное внимание на трудоустройство выпускников центра.