Артём Здунов посмотрел промышленные предприятия в Махачкале

29 мая глава кабмина Артём Здунов осмотрел промышленные предприятия Дагестана. Так, он ознакомился с работой индустриального парка «Фотон», открытого на базе старого завода радиотоваров.

Парк специализируется на новых материалах, технологиях, электронике, приборостроении, товарах народного потребления и др. Создано всего триста тринадцать вакансий.

Премьер ознакомился с работой одного из резидентов парка, ООО «Стеклопроект», с 2007 года занимающимся обработкой листового стекла и производством стеклопакетов для окон.

Предприятие имеет единственную в ЮФО печь закаливания, обрабатывающую стекло размером 6000 х 3210. На производство израсходовано свыше двухсот миллионов рублей, в нем задействовано 82 рабочих.

Все рабочие места сохранили, несмотря на кризис в связи с распространением коронавируса. Размер налогов, отчисляемых ООО «Стеклопроект» в бюджет региона, составляет почти 27 млн руб.

Здунов ознакомился и с деятельностью «Шатим Трейд». Предприятие специализируется на изготовлении изделий из пластика, конструкций из аллюминия и других видов работ. На предприятии заняты 50 рабочих.