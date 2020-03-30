Артём Здунов обсудил эпидемиологическую обстановку в регионе с главным санитарным врачом РД

29 марта глава кабмина РД Артём Здунов и Николай Павлов обсудили ситуацию с коронавирусом в регионе. Стороны особо коснулись вопросов деятельности предприятий общепита и оснащения медикаментами.

Отдельно остановились на исполнении Указа Президента об объявлении в стране выходных дней и Указа главы региона, регламентирующего введение режима повышенной готовности.

Здунов и Павлов коснулись и темы волонтерства. Добровольцы посещают пожилых, покупают им продукты, медикаменты и решают иные бытовые вопросы.