Артём Бичаев поддержал акцию «Собери ребёнка в школу»

В преддверии нового учебного года традиционную ежегодную акцию «Собери ребёнка в школу» от партии «Единая Россия» поддержал депутат Госдумы, первый​ ​ заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Артём Бичаев.

От лица народного избранника помощники депутата поздравили юных школьников из малообеспеченных и многодетных семей с началом нового этапа в их жизни и передали школьные рюкзаки и все необходимые канцелярские принадлежности.​

Поддержку от парламентария получили более 12 детей.

Так же без внимания не остались и дети инвалиды с детства, которые уже 1 сентября пойдут в коррекционный класс ДРООПИ «Жизнь без слез».​

Родители выражают огромную благодарность за оказанную помощь в подготовке детей к началу учебного года.