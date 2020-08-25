Артем Здунов провел совещание с руководством ПАО «Россети Северный Кавказ»

Правительство Дагестана оказывает всестороннюю помощь для повышения надежности энергосистемы региона. Об этом сообщил Артем Здунов на встрече с гендиректором организации «Россети Северного Кавказа» Виталием Ивановым.

На встрече, которая состоялась 24 августа, обсуждался комплекс мероприятий, проводимый для развития электросетей республики. Так, в Дагестане были реконструированы более двух с половиной тысяч километров ЛЭП, капитально отремонтировано до полутора тысяч энергообъектов.

Важным шагом стало формирование в Дагестане аварийного резерва на случай внештатных ситуаций. На совещании был отмечен тот факт, что за 2020 год энергетики республики получат двести спецмашин. Восемьдесят единиц из них уже получены.