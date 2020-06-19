Артем Здунов посетил Буйнакскую обувную фабрику

18 июня Премьер Дагестана посетил обувное производство в городе Буйнакске. ОАО «БОФ» более десяти лет реализует свою продукцию на рынке обуви.

Сегодня эта продукция представлена во всех регионах страны в том числе через известную марку «Зенден» и других торговых сетей. За 2019 год объемы данного фабрично-заводского производства превысили сумму в полмиллиарда рублей.

По словам гендиректора предприятия Исмаила Мамедова в перспективе расширение производства с применением новейших разработок, среди которых метод прямого литья, который будет налажен в сотрудничестве со специалистами из Италии.

Артем Здунов отметил обувное производство как очень перспективное для республики и социально значимое, а также дал поручение проработать преференции для производства.