Архитектор из Буршага Гаджи Айвазов

Специалиста, который занимается проектированием объектов недвижимости, именуют архитектором. Из этимологии данного слова становится ясным, что профессия эта уходит корнями в глубокую древность. Подтверждением данного факта становятся такие звучные имена, как Имхотеп – древнеегипетский строитель, человек, который сконструировал и реализовал проект пирамид. Именно благодаря его блистательной работе, сегодня Гиза стала главным туристическим местом всемго мира. В разные времена зодчество сохраняло (и сегодня сохраняет) свою актуальность. Здания, формируя единство городского облика, позволяют создать его особенную атмосферу, свой неповторимый уют. Некоторые здания становятся визитной карточкой городов, а порою и стран. От этого ответственность архитекторов перед горожанами становится особенно важной. Кроме того, большую роль играет соответствие нововозведенных объектов самым строгим стандартам, которые гарантируют безопасность своих обитателей.

Эту мысль озвучил архитектор Гаджи Айвазович Айвазов, который имеет десятилетний опыт работы в области проектирования и строительства.

Гаджи Айвазов является уроженцем Агульского района. С целью получения профессионального образования поступил в Дагестанский Государственный Технический Университет, на Архитектурно-строительный факультет по специальности «Архитектура». С момента окончания учебы работал в разных учреждениях и организациях, в их числе ООО «Проектно-конструкторское бюро – Мусиева М.Б.» в должности архитектора. Кроме того, работал преподавателем в ГБПОУ РД «Колледж архитектуры и строительства» города Каспийск. С 2019 года и по настоящее время работает ведущим архитектором в ООО «ИНВЕСТ-ПРОЕКТ».

По словам специалиста, основной спецификой работы архитектора является разработка концепций и проектирование многоквартирных зданий, общественных зданий, сооружений, а также индивидуальных жилых домов. Кроме того, в специфику работы архитектора входит и присутствие авторского надзора при реализации проектов.

«Профессия архитектора представляет собой триединство инженерных знаний, творческого аспекта и менеджмента. Выделить из этой формулы главный элемент довольно сложно, ибо без технических знаний сложно воплотить в реальность любой творческий проект, который будет представлять интерес для покупателя. Это специфика работы, которая исключает рутину: архитектор – это профессия динамичная и креативная. Все время необходимо быть в поиске идеи и их реализаций», — отметил архитектор. По его словам, архитектура, как форма искусства, позволяет создать произведения, не подвластные времени: «В долговечности с архитектурой может поспорить только скульптура. И, на мой взгляд, быть востребованным архитектором, значит увековечить свое искусство для будущих поколений».

Перечень успешных проектов Гаджи Айвазовича Айвазова обширен. Ряд проектов находится в процессе реализации, а некоторые на данный момент уже завершены. В их числе реализация проекта по строительству Парка Низами Гянджеви в городе Дербент, кроме того, Гаджи участвовал в разработке рабочей документации и реализации проекта по строительству Парка Патриот в городе Дербент. Кроме того, некоторые объекты сферы образования: детский сад в одном из населенных пунктов Республики Северная Осетия – Алания, а также в Краснодарском крае. А также ряд объектов класса МКД: это многоквартирные дома в Дербенте, Каспийске и Махачкале.

Важным вехой в своей работе Гаджи Айвазович Айвазов считает работы в родном для него муниципалитете – Агульском районе. В частности, он принимал участие в благоустройстве территории в селе Буршаг, а также парковых зон в селах Рича и Тпиг.

Творчество Айвазова становится особенно важным, потому как является свидетельством того, что он и другие представители нашего этноса успешно реализуют свой творческий потенциал в самых разных отраслях. Кроме того, это прекрасный пример для молодежи в подходе к выбору профессии. Как говорится, старание и прилежность в обучении закладывают основу профессионализма, реализуемого в ходе творческой деятельности.

Алёна Магомедова