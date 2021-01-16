Архиепископ Махачкалинский и Грозненский прошёл вакцинацию от коронавируса в Центре инфекционных болезней Дагестана

16 января архиепископ Варлаам и ряд сотрудников епархии Махачкалы посетили Республиканский центр инфекционных болезней, где получили вакцину от коронавируса.

Перед процедурой вакцинации каждый из них был проверен на инфицированность Covid-19, а также на наличие в организме антител к вирусу. Наблюдение после вакцинации показало хорошую переносимость без проявления побочных действий.

Архиепископ отметил, что вакцинация — это необходимость и ответственный шаг к «защите себя и окружающих». Варлаам считает получение прививки своим гражданским долгом.

Беседуя с представителем Минздрава РД, он отметил, что наслышан об опасениях по качеству вакцины, однако он больше доверяет врачам, нежели разнородной информации из интернета.

Напомним, что вакцинацию в Дагестане уже прошли 322 человека.