Ансамбль студии лезгинки «АRS» стал победителем Всероссийского фестиваля

Воспитанники ансамбля студии лезгинки «ARS» очередной раз доказали свой профессионализм и талант на Всероссийском фестиваль — конкурсе «Лучший коллектив 2023» в Пятигорске. На этот раз они стали обладателями 5 призовых мест и одного гран-при.

«Мы отвезли пять номеров, готовились к данному фестивалю достаточно долго. Так, как после сольного концерта мы изменили состав и набирали новеньких, очень тяжело шел процесс, а также ансамбль долгое время не выезжал», — рассказывает директор студии лезгинки «ARS» г. Каспийска Шамиль Абдуллаев.

Как отмечает руководитель, ансамбль «ARS» единственный представлял нашу республику на данной фестивале. Поэтому от этого ответственности прибавлялось больше и однозначно хотелось уехать оттуда с победой, хоть и конкуренция была достаточно сильной.

«Самые сильные конкуренты были народники, ансамбли «Грация», «Калейдоскоп». Они все были достаточно подготовленые и дисциплинированы, поэтому мы немного переживали», — продолжил директор студии лезгинки «ARS» г. Каспийска Шамиль Абдуллаев.

Но, несмотря на конкуренцию и форс-мажорные ситуации, сплоченность, талант и поддержка руководителей принесла коллективу победу.

«В них я был уверен на 100%, потому что лицом они очень хорошо отыграли, тем самым завоевали зрителя — это было понятно по овациям. Во время объявления результатов нас назвали последними, из-за чего команда испугалась и подумала, что вовсе не взяла ни одно призовое место», — рассказывает директор студии лезгинки «ARS» г. Каспийска Шамиль Абдуллаев.

Отметим, что всего на фестиваль отправилось порядка 50 танцоров. Как отмечает хореограф ансамбля «АRS» Амина Абдуллаева, данная поездка и другие подобные выезды с коллективом повышают уровень работоспособности ребят.

«У нас половина состава поехали новенькие — это те дети, которые практически ни разу не выступали. Но, вот в такой атмосфере коллектив объединился. Поэтому хотелось, чтоб такие поездки были намного чаще», — заключил директор студии лезгинки «ARS» г. Каспийска Шамиль Абдуллаев.

На сегодняшний день ребята активно готовятся к благотворительным концертам за пределами республики. Но, а пока, дети все ещё вспоминают веселую поездку в Пятигорск, делятся эмоциями и репетируют в предвкушении следующих побед.

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