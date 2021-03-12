Культура

Ансамбль песни и пляски Росгвардии СКФО дал концерт в Каспийске

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В честь пятилетия Росгвардии и 210-летия войск правопорядка в Каспийске Ансамблем песни и пляски Северо-Кавказского округа Росгвардии был дан концерт. Культурное мероприятие посетили Сергей Меликов, Зарема Бутаева, Борис Гонцов, а также военнослужащие Каспийского флота, росгвардейцы, каспийчане.

Музыкальная программа ансамбля включила в себя лучшие номера вокального и хореографического планов, которые объединены идеей патриотизма.

Сергей Меликов, обращаясь к ансамблю отметил, что они — «боевой коллектив», так как в тяжёлые времена выезжали по горячим точкам и поднимали дух военнослужащим. Он поздравил творческий коллектив, вручил почётные грамоты РД, две солистки были удостоены также почётного звания «Заслуженный артист Республики Дагестан».

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