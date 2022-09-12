Экономика

Андрей Разин отметил роль Дагестана в развитии железнодорожного сообщения с Ираном

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Сегодня в Минсельхозе России под руководством замминистра Андрея Разина и с участием Председателя Правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова состоялось совещание по вопросам развития сферы сельского хозяйства Республики Дагестан.

Андрей Разин обратил внимание на то, что в настоящее время в стране активно обсуждается вопрос развития железнодорожного сообщения с Ираном, и здесь Дагестан особенно важен с точки зрения экспортного транзита, в том числе через железнодорожный транспорт, «есть потенциал и спрос», — подчеркнул замминистра сельского хозяйства РФ.

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