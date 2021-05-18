Анатолий Карибов освобожден от должности

Указ об отставке вице-премьера подписал Сергей Меликов. Вместо Карибова назначен бывший заместитель руководителя Администрации Главы и Правительства Мурад Казиев.

Глава региона провел еще ряд кадровых перестановок.

Заместитель руководителя Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан Махач Омаров теперь первый заместитель руководителя Администрации Главы и Правительства РД.

Советник Главы Республики Дагестан Тамара Чинённая переходит в заместители руководителя Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан.

Министр по национальной политике и делам религий Энрик Муслимов, министр юстиции Казимагомед Сефикурбанов и руководитель Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан Махач Мусаев утверждены в должностях.