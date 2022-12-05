Амирхан Межитов: «Магомедали Магомедов прожил яркую содержательную жизнь и в памяти россиян он останется навсегда, как великий патриот и выдающийся политик»

На 93 году скончался почетный председатель Государственного Совета Республики Дагестан, Герой труда РФ Магомедов Магомедали Магомедович. В связи с тяжелой утратой в муниципалитеты Дагестана и в республиканские СМИ продолжают поступать телеграммы с соболезнованиями.

Исполнительный секретарь Ногайского местного отделения ВПП «Единая Россия», секретарь Ногайского отделения Русского географического общества РФ Амирхан Межитов в своей телеграмме изданию «Голос степи» отмечает, что Магомедали Магомедов прожил яркую содержательную жизнь и в памяти россиян он останется навсегда как великий патриот и выдающийся политик.

— Ему пришлось возглавить Дагестан после развала СССР, когда в русле «парада суверенитетов» пытались растащить субъекты Российской Федерации по «национальным квартирам».

Именно дагестанцы под руководством своего лидера Магомедали Магомедова в 1999 году остановили распад России. С этого момента можно считать начало подъема Российской Федерации.

Магомедали Магомедов проявил себя как тонкий политик и талантливый организатор. В годы становления современного Дагестана введение Государственного Совета, как коллективного органа государственного управления можно рассматривать как новаторство в области государственного строительства.

Магомедали Магомедович в качестве председателя Госсовета РД сумел максимально реализовать весь свой управленческий дар. Утонченный ум, многогранная мудрость зрелого государственного деятеля позволяли ему вести многонациональный народ по пути созидания, избежать межнациональных конфликтов.

Под мудрым руководством своего лидера дагестанцам удалось не допустить дискредитации миролюбивой религии Ислам и не сойти на путь экстремистской идеологии.

Велика заслуга Магомедали Магомедова и в том, что все попытки Запада превратить территорию Дагестана в анклав террористов, чтобы изнутри разрушить целостность Российской Федерации, окончательно провалились.

Магомедали Магомедович, как истинный горец, обладал и личным мужеством, что особенно ярко проявилось во время захвата вооруженными экстремистами здания Госсовета в Махачкале. Появление председателя Госсовета РД Магомедова в захваченном вооруженными людьми здании без силовиков, по сути обезоружило самих боевиков.

Сегодня мы хороним выдающегося политического деятеля, отца большой семьи и верного мужа. В жизни уважительно его все называли дедом. Для всех дагестанцев он и стал таким родным человеком.

Мы всегда будем помнить его с большой теплотой и скорбим вместе с членами его семьи. Искренне разделяем их горе. Светлый его образ всегда будет жить в наших сердцах», — отметил Амирхан Межитов.

Источник: Голос степи