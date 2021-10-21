«Амет-Хан Султан» зовётся ныне дома, улицы, горные пики и даже звезды

Легендарному военному летчику Амет-Хану Султану вновь звучат торжественные слова — ко дню его рождения. Этого героя одинаково почитают и в Крыму, и в Дагестане — на родинах его родителей.

За достижения и героизм, проявленные во время Великой Отечественной войны он дважды награждён Звездой Героя СССР, тремя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени и много у него ещё других наград.

Памятники ему установлены и в Алупке, и в Ялте, и в Махачкале, и в Каспийске. Его именем названа горная пика в Дагестане. Амет-Хан-звезда светит из космоса.

Также в Дагестане есть объединение активистов «Аметхановцы».

Стоит отметить, что в прошлом году Герою Советского союза Амет-Хану Султану исполнилось 100 лет, в честь чего в разных регионах и городах России прошли торжественные мероприятия.