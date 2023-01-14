«Алияк» реализует в Сулейман-Стальском районе несколько крупных проектов

Например, молочно-товарная ферма «Алияк».

Проектом предусмотрено создание молочно-товарной фермы на: 1400 голов крупного рогатого скота; 5000 голов мелкого рогатого скота; 200 голов лошадей.

В горной части компания разводит яков, это первый подобный опыт в Дагестане. Общее количество яков в ближайшее время будет доведено до 800 голов.

Инвестором начаты мероприятия по реконструкции молочно-товарной фермы, проведено более 2 км. линий электропередач, установлен трансформатор, приобретена техника, заказано оборудование по переработке молока, ведутся работы по подведению водопровода протяженностью 4 км.

Общая стоимость проекта – свыше 1,3 млрд руб. Будет создано 150 новых рабочих мест. По своему масштабу проект станет одним из крупных в животноводческом сегменте Дагестана.