Алибек Алибеков принял участие в ВКС по вопросу включения Дагестана в инвестпроект по обновлению общественного транспорта

Первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РД Алибек Алибеков принял участие в ВКС по вопросу включения Республики Дагестан в инвестиционный проект «Приобретение подвижного состава наземного общественного транспорта для последующей передачи в лизинг».

В ходе обсуждения был рассмотрен вопрос оказания консультативной помощи при заполнении заявки, утвержденной распоряжением Минтранса России.

Минтранс РД совместно с администрациями городских округов прорабатывает вопрос формирования заявки Республики Дагестан для участия в инвестиционном проекте.

Инвестиционный проект предусматривает приобретение в 2023-2024 годах автобусов среднего, большого и особо большого класса, работающих на дизельном или газомоторном топливе, а так же транспортных средств доступных для маломобильных граждан.