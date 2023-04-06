Алиасхаб Шабанов обсудил с руководством Кизилюртовского района вопросы проведения призывной кампании

Депутат Народного Собрания Алиасхаб Шабанов провел встречу с главой Кизилюртовского района Рустамом Татархановым и военным комиссаром по городу Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам Шейхсаидом Магомедовым.

В ходе встречи были затронуты вопросы, касающиеся организации и проведения весенней призывной кампании.

Было отмечено, что весенний призыв в Кизилюртовском районе уже стартовал и все предусмотренные мероприятия призывной комиссией проводятся в штатном режиме.

Парламентарий призвал усилить на местах информационную работу с населением. С привлечением общественности, духовенства необходимо проводить с людьми разъяснительную работу о ходе призывной кампании, а также организовывать мероприятия, направленные на повышение престижа военной службы.

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