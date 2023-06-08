Альфия Акимова «Государство заботится о каждой семье, в которой сын или муж принимает сегодня участие в специальной военной операции на территории Украины»

Участники спецоперации сражаются за Отечество, мужественно выполняют боевые задачи, поставленные командованием. Они защищают народ Донбасса, искореняют неонацизм на мирных территориях Луганской и Донецкой Народных Республик. Вести тяжелую борьбу с врагом им помогает чувство любви и заботы родных, которые их ждут дома. Когда человек находится в местах, где идут сражения, и его жизнь подвергается опасности, поддержка близких очень важна и нужна. Не менее важна для них поддержка со стороны государства. Зная, что об их матерях, женах и детях заботится государство, им легче выполнять боевые задачи.

В Ногайском районе, как и по всей России, оказывается поддержка семьям участников СВО. В муниципалитете функционирует Штаб по оказанию помощи семьям мобилизованных и добровольцев, находящихся в зоне СВО. Он создан в рамках республиканской акции «Все вместе». Нуждающимся семьям оказывается материальная поддержка. Также в муниципалитете чествуют матерей и жен военнослужащих, мобилизованных или добровольцев, для их детей организуются различные поездки, мероприятия.

Супруга участника СВО Аджинияза Акимова, директор школы имени Кадрии села Терекли-Мектеб Ногайского района Альфия Амирхановна выражает благодарность за поддержку и заботу со стороны администрации Ногайского района.

– Хочу сказать огромное спасибо администрации Ногайского района в лице главы Джамалутдина Эсиргепова, председателю районного Собрания Депутатов Рустаму Байманбетову, управделами администрации Ногайского района Насипхан Джумаевой, председателю женсовета Асият Манкаевой. Это те люди, которые окружили нас, наших детей любовью и заботой. Своим примером глава района Джамалутдин Эсиргепов не на словах, а на деле не раз доказывал, что государство заботится о каждой семье, в которой сын или муж принимает сегодня участие в специальной военной операции на территории Украины. Это позволяет нам не падать духом и терпеливо ждать возвращения близких. Именно моральная поддержка придает сил. Любой праздник не обходится без их внимания. Мы ценим их поддержку и благодарим администрацию Ногайского района за всё. Надолго останется в памяти детей экскурсионная поездка детей участников СВО на Сулакский каньон летом 2022 года. Наши дети получили массу положительных впечатлений. В Международный день защиты детей нашим детям артистами Ногайского государственного драматического театра была показана сказка «Буратино», – сказала Альфия Акимова.

Аджинияз Акимов еще до объявления мобилизации, одним из самых первых добровольцев из села Терекли-Мектеб отправился защищать братский народ Донбасса. В зоне проведения специальной военной операции наш земляк с марта прошлого года, за это время только один раз приезжал в краткосрочный отпуск домой. За проявленные мужество и отвагу при выполнении задач СВО Аджинияз Акимов награжден медалью Суворова, он представлен еще к одной награде.

Участнику СВО, нашему отважному земляку Аджиниязу Акимову мы желаем скорее вернуться с Победой домой, к жене и детям. А Альфие Акимовой – терпения и сил.

Источник: Голос степи